У Києві за добу - 422 випадки коронавірусу

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 422 осіб, помер 21 пацієнт.

Як передає Укрінформ, про це повідомив мери Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

«За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померла 21 людина. Загалом коронавірус забрав життя 518 киян», - поінформував Кличко.

Він додав, що на сьогодні в столиці - вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

З них минулої доби захворіли: 236 жінок віком від 18 до 89 років; 153 чоловіка віком від 18 до 92 рокiв; 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 16 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів, зазначив Кличко.

Одужали за минулу добу в столиці 268 людей. Усього коронавірус подолали 10 299 жителів Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590.