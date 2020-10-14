Нацслужба здоров’я почала перераховувати кошти на доплати медикам за жовтень

Національна служба здоров’я вже перерахувала понад 800 млн грн, з тим, щоб лікарні у жовтні змогли виплатити надбавки медпрацівникам до зарплати.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу 14 жовтня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Національна служба здоров’я почала перераховувати кошти за жовтень, щоб вчасно у всіх без виключення лікарнях на рахунках були кошти для виплати відповідної заробітної плати за жовтень. Станом на вчора ця сума вже понад 800 млн грн, - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що з вересня медпрацівники повинні були отримати доплати в розмірі 3,5 тис. грн для лікарів, 2,5 тис. грн для середнього медперсоналу, і 1250 грн — молодший медперсонал.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590 нових.