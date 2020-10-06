Центрам екстреної допомоги виплатили 3,7 мільярда за транспортування пацієнтів із COVID-19

Національна служба здоров'я України виплатила центрам екстреної медичної допомоги 3,7 мільярда гривень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє НСЗУ.

"НСЗУ уклала договори з 25 Центрами екстреної медичної допомоги на надання екстреної допомоги пацієнтам, а також на надання такої допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19 та з підозрою на нього. Станом на сьогодні НСЗУ вже виплатила центрам ЕМД 3,7 млрд грн за надання допомоги пацієнтам за квітень-вересень", - йдеться у повідомленні.

Ще 1,3 млрд грн виплачено центрам за надання допомоги хворим на COVID-19 та з підозрою на нього за квітень-серпень.

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У НСЗУ наголосили, що надання екстреної медичної допомоги є безоплатною для пацієнта.

Зокрема, це надання екстреної допомоги: на місці події під час транспортування пацієнта, який потребує медичного супроводу до медзакладу або між ними; при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД.

У НСЗУ наголосили, що через епідемію COVID-19 бригади екстреної допомоги виїжджають до пацієнтів з цією хворобою або з підозрою на неї, в разі критичного стану у пацієнтів.

"Медичні бригади «швидких», які виїжджають на виклики до таких хворих, мають отримати доплати до 300% окладу за роботу в умовах підвищеного ризику. Незалежно від того, підтвердився згодом у такого пацієнта діагноз COVID-19, чи ні. НСЗУ оплачує виїзд бригади “швидкої” до пацієнта як з підтвердженим захворюванням, так і з підозрою на нього", - йдеться у повідомленні.

Водночас у НСЗУ зазначили, що відповідальність за здійснення цих доплат покладено на керівників центрів та їхніх підрозділів. НСЗУ відповідає виключно за своєчасне перерахування центрам ЕМД коштів у повному обсязі.

Також НСЗУ вже виплатила 25,7 млн грн центрам ЕМД на підвищення заробітних плат медикам, яке передбачене з 1 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, із них за добу – 4 348.