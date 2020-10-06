Від коронавірусу помер академік НАН України Ярослав Олійник

Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, 5 жовтня пішов з життя декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка, академік і член президії Національної академії педагогічних наук України та Академії наук вищої освіти України Ярослав Олійник.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

"Життя Ярослава Олійника було нерозривно пов’язане з КНУ імені Тараса Шевченка. Він пройшов шлях від студента університету до декана географічного факультету. Усі, хто знали пана Ярослава, завважували його щирість і порядність, активність і доброзичливість, патріотизм та чуйність, обов’язковість і талант керівника, працьовитість та характерність", - йдеться у повідомленні.

В університеті висловили співчуття рідним та близьким Ярослава Олійника.

Відомий вчений помер на 68-му році життя.

Ярослав Олійник - доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету, академік і член президії Національної академії педагогічних наук України та Академії наук вищої освіти України, президент Українського географічного товариства, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, голова експертної ради Вищої атестаційної комісії України з географічних наук, голова Асоціації деканів географічних і природничих факультетів закладів вищої освіти України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за добу – 4 348.