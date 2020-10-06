Від коронавірусу помер академік НАН України Ярослав Олійник
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
"Життя Ярослава Олійника було нерозривно пов’язане з КНУ імені Тараса Шевченка. Він пройшов шлях від студента університету до декана географічного факультету. Усі, хто знали пана Ярослава, завважували його щирість і порядність, активність і доброзичливість, патріотизм та чуйність, обов’язковість і талант керівника, працьовитість та характерність", - йдеться у повідомленні.
В університеті висловили співчуття рідним та близьким Ярослава Олійника.
Відомий вчений помер на 68-му році життя.
Ярослав Олійник - доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету, академік і член президії Національної академії педагогічних наук України та Академії наук вищої освіти України, президент Українського географічного товариства, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, голова експертної ради Вищої атестаційної комісії України з географічних наук, голова Асоціації деканів географічних і природничих факультетів закладів вищої освіти України.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, з них за добу – 4 348.