В Україні за добу зафіксували 4 348 випадків коронавірусу

Протягом доби COVID-19 лабораторно підтверджено у 4 348 осіб, загалом за час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 234 584 особи.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За минулу добу в Україні захворіло 4 348 осіб, з них 199 дітей та 226 медпрацівників. Було госпіталізовано 720 осіб. Сьогодні станом на ранок загальна кількість госпіталізованих, у яких виявлено CОVID-19 або підозру на нього, становить 17 585 людей”, - сказав Степанов.

За добу зафіксовано 90 летальних випадків, одужали 2 149 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії COVID-19 лабораторно підтверджено у 234 584 осіб, з них у 15 040 дітей та 16 613 медпрацівників.

Фото: Андрій Скакодуб