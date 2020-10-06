У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 35,7 мільйона

У світі станом на ранок 6 жовтня кількість хворих на COVID-19 становить 35 701 674 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 26 870 533 осіб одужали, 1 045 953 пацієнтів померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (7 679 644). Кількість померлих – 215 032, одужали – 4 895 078 осіб.

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На другому місці Індія – 6 685 082 інфікованих (103 600 осіб померли й 5 662 490 одужали). На третьому місті Бразилія із 4 940 499 хворими (146 773 смертей від COVID-19 та 4 295 302 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19.