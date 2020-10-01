Сотням тисяч співробітників авіакомпаній загрожують скорочення через пандемію

Сотні тисяч працівників у сфері авіації можуть втратити роботу без додаткової державної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«За відсутності додаткових державних заходів з надання допомоги та відкриття кордонів сотні тисяч робочих місць в авіакомпаніях зникнуть», - заявив виконавчий директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Олександр де Жуніак.

Асоціація, яка представляє 290 авіакомпаній, переглянула свої прогнози на 2020 рік після завершення літнього туристичного сезону. В IATA очікують, що обсяг перевезень буде на 66% нижче від рівня 2019 року.

За оцінками, повітряне сполучення сягне рівня, який передував пандемії, як мінімум до 2024 року.

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У туристичній індустрії відбувся різкий спад бізнесу після того, як коронавірус переріс в пандемію. Протягом року великі авіакомпанії, аеропорти і туристичні фірми оголошували про скорочення тисяч робочих місць.