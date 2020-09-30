Disney звільняє 28 тисяч працівників через пандемію

Всесвітньо відома компанія розважальної індустрії Disney звільняє 28 тис. людей лише в Сполучених Штатах через пандемію коронавірусу, яка серйозно вдарила по бізнесу на курортах та парках розваг.

Про це повідомив у вівторок американський телеканал CNN.

"Скорочення охоплюють парки Disney, а також підрозділи, які займаються організацією подій та виробництва продуктів", - зауважується в повідомленні.

Загалом же, в корпорації на об'єктах тільки в Сполучених Штатах працює близько 100 тисяч людей.

Нагадаємо, тематичні парки Уолта Діснея припинили роботу по всьому світу навесні цього року, з початком пандемії, завдавши величезного удару по бізнесу. Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року. Згодом певні обмеження були зняті, й парки частково запрацювали.

У керівництві компанії пояснюють нинішнє скорочення вимушеною необхідністю через "тривалу шкоду", який завдав коронавірус розважальному бізнесу у світі.

Василь Короткий