Disney звільняє 28 тисяч працівників через пандемію
Про це повідомив у вівторок американський телеканал CNN.
"Скорочення охоплюють парки Disney, а також підрозділи, які займаються організацією подій та виробництва продуктів", - зауважується в повідомленні.
Загалом же, в корпорації на об'єктах тільки в Сполучених Штатах працює близько 100 тисяч людей.
Нагадаємо, тематичні парки Уолта Діснея припинили роботу по всьому світу навесні цього року, з початком пандемії, завдавши величезного удару по бізнесу. Прибуток компанії впав на 91% за перші три місяці 2020 року. Згодом певні обмеження були зняті, й парки частково запрацювали.
У керівництві компанії пояснюють нинішнє скорочення вимушеною необхідністю через "тривалу шкоду", який завдав коронавірус розважальному бізнесу у світі.
Василь Короткий