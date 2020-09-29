COVID-19: Цього літа Відень втратив майже 2,5 мільйона туристів

Через пандемію коронавірусу кількість туристів у Відні впродовж травня-серпня зменшилася на 82,3 %, або 2 млн 425 тис. осіб, як порівняти з відповідним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про свідчать дані австрійського статистичного агентства Statistik Austria.

Упродовж цьогорічного літнього сезону до Відня прибуло лише 522 тис. гостей, з яких 317 тис. – іноземці та 205 тис. – австрійські громадяни. Протягом травня-серпня минулого року столицю Австрії відвідало на 2 млн 70 тис. більше іноземців (за цією категорією спад – 86,7%).

Якщо рахувати в ночівлях, то впродовж літнього сезону цього року у Відні було зареєстровано 1,2 млн ночівель, що на 81,8% (або 5,4 млн ночівель) менше за відповідний показник 2019 року.

Найкращі показники в літньому туристичному сезоні продемонструвала федеральна земля Каринтія, де протягом травня-серпня було зареєстровано понад 6,5 млн ночівель, що лише на 14,7% менше за минулорічний показник.

Найбільше ж гостей влітку їхали до Тіроля – майже 11,7 млн ночівель (спад на 29% від показника 2019 року).

Загалом в Австрії впродовж травня-серпня зафіксовано майже 40 млн ночівель туристів – це на 33% менше, ніж за цей період минулого року.

Майже 5 млн осіб були внутрішніми туристами, ще 5,6 млн приїхали з-за кордону. Найбільше закордонних туристів їхали до Австрії цього літа традиційно з Німеччини – понад 3,7 млн осіб, на другому місці Нідерланди – 436 тис. гостей.