Вже шість країн внесли столицю Австрії у "червоний список" через COVID-19

У неділю ввечері стало відомо, що Словенія включила Відень, а також дві інші австрійські федеральні землі Тіроль та Форарльберг до свого "червоного списку" як регіони з великим поширенням COVID-19. Обмеження почне діяти з вівторка, 29 вересня. У випадку приїзду до Словенії з цих регіонів Австрії потрібно буде відправлятися під десятиденну домашню ізоляцію, або ж надати негативний результат тесту на коронавірус.

Винятки зроблено для мешканців прикордонних районів, які працюють у сусідній країні, школярів та водіїв вантажного транспорту. Також дозволено проїзд Словенією у випадку транзиту протягом 12 годин.

Перед цим, 22 вересня, Нідерланди внесли до свого "червоного списку" Відень та Інсбрук (столиця Тіролю) – після повернення з цих австрійських міст потрібно проходити 10-денну самоізоляцію.

Ще раніше від поїздок до Відня, а також австрійських земель Форарльберг та Тіроль, застерегли у Німеччині та Бельгії. Відень, Верхня Австрія та Нижня Австрія також потрапили до "червоного списку" сусідньої Швейцарії. Данія взагалі віднесла до "червоної зони" не лише столицю, а й всю територію Австрії.

Як повідомляв Укрінформ, в останні три тижні в Австрії спостерігається зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому особливо стрімке поширення коронавірусної інфекції сталося у столиці Відні, де 11 вересня було виявлено 444 випадків захворювання – найбільший показник зростання з початку пандемії коронавірусу.

Протягом минулої доби у майже 1-мільйонному Відні було виявлено 222 нових випадки, всього по Австрії – 556.