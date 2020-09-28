В Австрії випробовують ліки від COVID-19, оприлюднили перші результати

Препарат APN01 (або hrsACE2), розроблений австрійською біотехнологічною компанією Apeiron Biologics AG, може бути дієвим у лікуванні пацієнтів, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, перші обнадійливі результати клінічних випробувань препарату були опубліковані у медичному журналі The Lancet Respiratory Medicine.

Автори звіту – міжнародна група дослідників за участі Інституту молекулярних біотехнологій Австрійської академії наук – зазначають, що APN01, зокрема, зв’язує вірусний протеїн і тим самим нейтралізує коронавірус SARS-CoV-2. Другий механізм дії розробленого компанією Apeiron Biologics розчинного людського рекомбінантного білка АСЕ2 полягає у мінімізації пошкоджень багатьох органів, включаючи легені, нирки та серце, "через постійну гіперактивацію ренін-ангіотензинової системи та підвищену концентрацію ангіотензину II".

Зазначається, що препарат безпечно та добре сприйняли 89 здорових добровольців на першій фазі дослідження, а також пацієнти з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ARDS) у другій фазі клінічних досліджень.

Як зазначається на сайті австрійської компанії Apeiron Biologics AG, APN01 (hrsACE2) є перспективним лікарським засобом проти COVID-19. Його прискорений вихід на ринок може розпочатися після позитивного завершення другої фази клінічних випробувань. Це дослідження наразі продовжується в Австрії, Німеччині, Великій Британії та Росії, та, як очікується буде поширено на США.

Фото: apeiron-biologics.com