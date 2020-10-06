В українській армії за добу - 41 випадок коронавірусу

В українській армії за добу - 41 випадок коронавірусу

Укрінформ
Станом на 6 жовтня у Збройних силах України на хворобу COVID-19 хворіють 687 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії одужали в армії 2559 осіб, летальних випадків – 10.

За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на COVID-19.

Із нових інфікованих у закладах охорони здоров’я перебувають 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

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На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 525 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, із них за добу – 4 348.

Фото: ДПСУ

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