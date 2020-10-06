В українській армії за добу - 41 випадок коронавірусу

Станом на 6 жовтня у Збройних силах України на хворобу COVID-19 хворіють 687 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії одужали в армії 2559 осіб, летальних випадків – 10.

За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на COVID-19.

Із нових інфікованих у закладах охорони здоров’я перебувають 7 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 525 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 жовтня лабораторно підтверджено 234 584 випадки COVID-19, із них за добу – 4 348.

Фото: ДПСУ