Харків та Київ залишаються лідерами за добовою захворюваністю на COVID-19

Найбільша кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 за минулу добу, 5 жовтня, зареєстрована в 4 областях та Києві.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області — 487, в тому числі в місті Харків — 361 випадок, місто Київ — 355 випадків, Полтавська область — 305 випадків, Хмельницька — 295 та Одеська область — 292 випадки», - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 жовтня в Україні COVID-19 лабораторно підтверджено у 234 584 осіб, з них у 15 040 дітей та 16 613 медпрацівників. За добу захворіло 4 348 осіб.