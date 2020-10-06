COVID-19 у медиків прирівнюється до нещасного випадку на виробництві - МОЗ

Захворювання на COVID-19 у медичних працівників прирівнюється до нещасного випадку на виробництві і внесено до переліку професійних захворювань.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров`я Ірина Микичак, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОЗ .

Посадовець також наголосила, що порядок, умови і критерії встановлення інвалідності для медпрацівників у зв`язку з захворюванням на COVID-19 не потребують внесення додаткових змін у законодавство.

“Коронавірусна хвороба прирівнюється до нещасного випадку на виробництві і внесена до переліку професійних захворювань, що визначено відповідними нормативними документами. Критерії встановлення інвалідності в Україні регламентує постанова Кабінету Міністрів №1317 від 3 грудня 2009 року “Питання медико-соціальної експертизи” і відповідний наказ Міністерства охорони здоров`я України №561 від 5 вересня 2011 року “Про затвердження інструкції про встановлення груп інвалідності” - сказала Микичак.

За її словами, порядок і критерії встановлення стійкої втрати професійної працездатності регламентуються також наказом МОЗ №420 від 5.06.2012, який містить усі можливі ускладнення та види порушення функцій, що можуть виникнути внаслідок захворювання на COVID-19, зокрема, ураження легень, серця, нирок, головного мозку та інших. Усі перелічені нормативні акти є універсальними щодо будь-яких нозологій.

"Отже, у разі надходження експертного повідомлення про виявлення коронавірусної хвороби у медичного працівника проводиться розслідування гострого професійного захворювання і складається акт про нещасний випадок на виробництві, який видається підприємством медпрацівнику. І один з екземплярів зазначеного акта направляється у територіальне відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і забезпечує стовідсоткову оплату листка непрацездатності (незалежно від трудового стажу) та трудові виплати хворому”, - наголосила заступниця міністра.

Водночас у разі ускладненого перебігу захворювання пацієнт серед медичних працівників має скеровуватися на медико-соціальну експертну комісію для встановлення групи інвалідності чи відсотка втрати професійної працездатності, сказала Микичак.