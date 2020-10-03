У Львові від ускладнень COVID-19 помер лікар
Як передає Укрінформ, про це Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомив у Фейсбуці.
«Суботній ранок сколихнула сумна новина – після тривалої боротьби з COVID-19 у вічність відійшов наш багаторічний колега, старший лікар оперативно-диспетчерського відділу ЛОЦЕМД МК Орлов Ігор Борисович», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Орлов віддав служінню людям усе своє життя. Більше 45 років працював в оперативно-диспетчерській службі Центру. З них 20 років - старшим лікарем зміни.
Станом на 2 жовтня на Львівщині 2174 медпрацівники захворіли на коронавірусну хворобу, з них 750 – лікарі. Понад 80% вже одужали і повернулися до роботи, але ще 320 перебувають на лікуванні. За увесь час пандемії в області померло 25 медпрацівників.
На Львівщині підтверджено 21 032 випадки інфікування коронавірусом, з них 575 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1 401 ПЛР-тест. 203 з них виявилися позитивні.
Як повідомлялося, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадків COVID-19, з них за добу – 4 661.