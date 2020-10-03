У Львові від ускладнень COVID-19 помер лікар

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер старший лікар оперативно-диспетчерського відділу Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ігор Орлов, який понад 45 років присвятив порятунку людей.

Як передає Укрінформ, про це Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомив у Фейсбуці.

«Суботній ранок сколихнула сумна новина – після тривалої боротьби з COVID-19 у вічність відійшов наш багаторічний колега, старший лікар оперативно-диспетчерського відділу ЛОЦЕМД МК Орлов Ігор Борисович», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Орлов віддав служінню людям усе своє життя. Більше 45 років працював в оперативно-диспетчерській службі Центру. З них 20 років - старшим лікарем зміни.

Станом на 2 жовтня на Львівщині 2174 медпрацівники захворіли на коронавірусну хворобу, з них 750 – лікарі. Понад 80% вже одужали і повернулися до роботи, але ще 320 перебувають на лікуванні. За увесь час пандемії в області померло 25 медпрацівників.

На Львівщині підтверджено 21 032 випадки інфікування коронавірусом, з них 575 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1 401 ПЛР-тест. 203 з них виявилися позитивні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 3 жовтня лабораторно підтверджено 222 322 випадків COVID-19, з них за добу – 4 661.