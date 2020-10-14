В українських лікарнях на апаратах ШВЛ - 466 пацієнтів із COVID-19
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Впродовж минулої доби зафіксовано 107 летальних випадків внаслідок COVID-19, госпіталізовано 799 осіб, поінформував він.
Міністр нагадав, що в умовах, коли від коронавірусної хвороби не існує вакцини, єдиний захист, який дозволить знизити ризики інфікування - користування масками, дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками.
Степанов також звернувся до молоді із закликом подумати про своїх близьких. “Окремо хочу звернутися до молодих людей. Як правило, молоді люди переносять в легкій формі цю хворобу, або навіть безсимптомно. Але в той же час, коли вони хворіють, вони можуть заразити своїх близьких, це може бути ваша бабуся або мама, яка може мати і супутні захворювання. А це вже небезпечно для них. Тому що з переважної більшості людей, які помирають від COVID-19, майже до 90% людей мають супутні захворювання… Тому подумайте про своїх близьких”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590.