В українських лікарнях на апаратах ШВЛ - 466 пацієнтів із COVID-19

В українських лікарнях на апаратах ШВЛ - 466 пацієнтів із COVID-19

Укрінформ
В Україні станом на ранок 14 жовтня у лікарнях на апаратах штучної вентиляції легень перебували 466 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Впродовж минулої доби зафіксовано 107 летальних випадків внаслідок COVID-19, госпіталізовано 799 осіб, поінформував він.

Міністр нагадав, що в умовах, коли від коронавірусної хвороби не існує вакцини, єдиний захист, який дозволить знизити ризики інфікування - користування масками, дотримання соціальної дистанції, користування антисептиками.

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Степанов також звернувся до молоді із закликом подумати про своїх близьких. “Окремо хочу звернутися до молодих людей. Як правило, молоді люди переносять в легкій формі цю хворобу, або навіть безсимптомно. Але в той же час, коли вони хворіють, вони можуть заразити своїх близьких, це може бути ваша бабуся або мама, яка може мати і супутні захворювання. А це вже небезпечно для них. Тому що з переважної більшості людей, які помирають від COVID-19, майже до 90% людей мають супутні захворювання… Тому подумайте про своїх близьких”, - сказав Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадки COVID-19, з них за добу – 5 590.

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