У Львові трирічна пацієнтка з COVID-19 почала дихати без ШВЛ

Трирічну дівчинку, яка майже місяць перебувала на ШВЛ у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит», відключили від апарату. Сьогодні вона почала дихати самостійно.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Львівська обласна дитяча лікарня «Охматдит» у Фейсбуці.

«Наша дівчинка, яка є найменшою пацієнткою, що була підключена до апарату ЕКМО в Західній Україні, і ще з вересня лежить у нашій реанімації з важкою ковідною пневмонією, сьогодні з 8-ї ранку задихала самостійно. Вона справилася з важкою пневмонією. Ще продовжуємо кисневу терапію",- поінформувала завідувачка реанімаційного відділення лікарні Віра Приймакова.

Як повідомляв Укрінформ, маленька пацієнтка – мешканка Миколаївського району. У лікарні вона перебуває від 14 вересня. Дитину одразу під'єднали до апарату ШВЛ. Впродовж кількох діб дівчинка була підключена до екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) – апарату, який збагачував кров киснем. Щоб врятувати дитину благодійники за одну добу зібрали кошти на дороговартісні медикаменти, а донори здавали кров для переливання дитині.

Станом на 13 жовтня на Львівщині підтверджено 23129 випадків інфікування коронавірусом, з них 637 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1000 ПЛР-тестів. Відтак, 341 — позитивний. Серед них львів`ян — 144.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587. За добу померли 107 інфікованих, від початку епідемії - 5 122. Водночас, 2 152 українців одужали, загальна ж кількість тих, хто здолав спричинену коронавірусом недугу, становить 116 562.