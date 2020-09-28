У Львові шукають донорів для трирічної дівчинки з COVID-19, яка вже два тижні підключена до ШВЛ

У Львівському «Охматдиті» лікують трирічну дівчинку, яка з середини вересня підключена до апарату ШВЛ. Зараз шукають донорів для переливання крові.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила директор Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» Олександра Бурда.

«До нас дитина поступила 14 вересня у важкому стані, ми були змушені відразу підключити її до ШВЛ. Зараз стан дівчинки без змін, дуже важкий, вона перебуває в медикаментозному сні. Але є деякі позитивні зміни по аналізах. Вона досі на апараті штучної вентиляції легень. Зараз шукаємо донорів, через низький рівень тромбоцитів дівчинці потрібне переливання крові. А відтак і донори з 4 групою крові, резус плюс»,- сказала Бурда.

Як розповідає лікар, в сім’ї дівчинки ніхто не був інфікований коронавірусом, де могла заразитися дитина - невідомо.

Станом на 28 вересня, на лікуванні у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» перебуває 19 пацієнтів з COVID-19.

У Львівській області за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 51 особу. Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу у 131 мешканця. За увесь час захворіли 19916 людей. Померли 555 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 6745 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 вересня в Україні лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.