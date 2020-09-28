У Києві хворих на COVID-19 дітей з початком навчального року побільшало майже вдвічі

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 28 вересня заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У столиці збільшується кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Загалом за весь період захворіли 1592 дитини, 674 з них - це понад 42% захворіли тільки за останніх 4 тижні. Хворіють у Києві і немовлята, і підлітки. Найменшому з інфікованих мешканців столиці на момент виявлення хвороби було усього кілька днів. Найбільше ж хворіють діти у віці від 5-ти до 14-ти років", - розповів він.

За його словами, кількість хворих дітей збільшилась, зокрема, з початком нового навчального року.

Також за його словами, у медзакладах столиці сьогодні лікуються 1150 хворих на коронавірус, з них 22 дитини.

"258 пацієнтів у важкому стані, 350 отримують кисневу підтримку, 22 хворих - під апаратами ШВЛ. Ще 130 пацієнтів – в лікарнях із підозрою на коронавірус. 509 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень", - зазначив він.

Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 22 143 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 328.

В Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.