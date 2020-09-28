У Києві - 328 нових випадків коронавірусу, восьмеро людей померли

На сьогодні в столиці вже 22 143 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 328 нових випадків.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 28 вересня заявив мер Києва Віталій Кличко.

"За минулу добу у Києві виявили ще 328 хворих на коронавірус. На жаль 8 випадків летальних. Всього за період пандемії від вірусу померли 369 киян", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих хто захворіли: 164 жінки віком від 18 до 87 років і 21 дівчинка від одного до 17 років, 128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв і 15 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли також 9 медиків.

Кличко додав, що одужали за минулу добу 23 людини. Всього коронавірус подолали 6 505 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 66, Оболонському – 52, Деснянському і Дніпровському районах – по 39 випадків", - сказав він.

Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань.

"Показник тестування в Києві найвищий в Україні й становить 223 тести на 100 тисяч мешканців", - повідомив Кличко.

Водночас Кличко зауважив, що тестування роблять, коли в людини є симптоми можливого захворювання на коронавірус.

"Необхідність проведення таких досліджень визначає виключно лікар. Робити ж тестування про всяк випадок великим колективам або групам людей недоцільно та дуже дорого", - зауважив Кличко.

За його словами, всіх пацієнтів, які потрапляють до стаціонарів комунальних медзакладів з підозрою на вірус, тестують в оперативному режимі безкоштовно.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.