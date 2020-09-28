До послаблення карантину готова лише одна область

Станом на 28 вересня лише в Кіровоградській області показники епідемічної небезпеки не перевищують базовий рівень, встановлений МОЗ.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тис. населення склав 18,1 при базовому рівні 40 на 100 тис. населення.

Загалом станом на 28 вересня не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів, враховуючи перевищення індикаторних показників, місто Київ та 23 області України.

Зокрема у Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 159 на 100 тис. осіб, завантаженість ліжок в лікарня першої хвилі станом на 27 вересня в столиці становить 55% за останні 5 днів.

Також не готові до пом'якшення карантинних заходів Вінницька (73,4 на 100 тис. населення), Волинська (138), Дніпропетровська (63,5), Донецька (50,3), Житомирська (115,4), Закарпатська (78,2), Запорізька (81,6), Івано-Франківська (152,9), Київська (106,2), Луганська (56,48), Львівська (114,1), Миколаївська (86), Одеська (142,9), Полтавська (54,2), Рівненська (138,1), Сумська (123,3), Тернопільська (377), Харківська (183,1), Херсонська (40,8), Хмельницька (139), Черкаська (99,4), Чернівецька (206,8), Чернігівська (122,5).

Відсутні дані по АР Крим та місту Севастополь.

Як повідомлялося, через поширення СOVID-19 в Україні запроваджено поділ на карантинні зони, зважаючи на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений.

Станом на 28 вересня в Україні лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.