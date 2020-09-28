В Україні за добу - 2 671 випадок коронавірусу

В Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 37 нових летальних випадків. Загалом в Україні зареєстровано 3 996 смертей від COVID-19. Одужали – 88 453 пацієнти. Хворіють 108 856 особи. Читайте також: Пандемія коронавірусу забрала життя вже мільйона людей Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3130 випадків коронавірусу. Фото: Андрій Скакодуб