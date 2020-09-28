В Україні за добу - 2 671 випадок коронавірусу
Укрінформ
В Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 37 нових летальних випадків.
Загалом в Україні зареєстровано 3 996 смертей від COVID-19. Одужали – 88 453 пацієнти.
Хворіють 108 856 особи.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3130 випадків коронавірусу.
Фото: Андрій Скакодуб