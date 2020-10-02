Стан трирічної дівчинки, яку лікують від COVID-19 у Львові, покращився

Про це сказала на брифінгу директор Львівського обласного «Охматдиту» Олександра Бурда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша пацієнтка, яка має підтверджену «ковідну» пневмонію, заслуговує великої уваги. Це дитина трьох років, яка перебувала на штучній вентиляції легень. Для того, щоб забезпечити потрібний газообмін, вона була підключена до екстракорпоральної мембранної оксигинації (ЕКМО), це є така машина, яка виконує роль легень. Вже сьогодні минає 2 доби, як ми від того апарату дитину відлучили. Є позитивна динаміка: дівчинка має нормальні гази крові, відновився діорез, ми надіємося, що ще стабілізуємо систему гемостазу. І віримо, що ця дитина має шанси на одужання», - зазначила Бурда.

Як повідомляв Укрінформ, 28 вересня лікарі Львівського «Охматдиту» шукали донорів для переливання крові трирічній пацієнтці. Олександра Бурда зазначає, що завдяки тому, що здати кров зголосилася достатня кількість людей, їй вчасно почали вводити тромбоконцентрат і на даний момент в дівчинки нормалізувався рівень тромбоцитів.

Також лікар повідомила, що станом на 2 жовтня в лікарні перебуває 8 дітей з підтвердженим коронавірусом. Основна проблема серед пацієнтів – це гарячка, інтоксикація і висип. Лише 18% дітей мали пневмонії.

На Львівщині підтверджено 20826 випадків інфікування коронавірусом, з них 570 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1649 ПЛР-тестів, з них 236 — позитивні. За 1 жовтня було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 110 осіб. Скеровано на самоізоляцію - 1120.