Львівщина просить виділити додаткові 80 мільйонів на лікування COVID-19

Львівська обласна рада звернулася до Національної служби здоров’я України щодо виділення медичним закладам Львівщини додаткових 80 млн грн для лікування хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської облради.

«Зважаючи на складну санітарно-епідеміологічну ситуацію на території Львівщини та гостру потребу медичних закладів для забезпечення повноцінного лікування і надання адекватної допомоги пацієнтам, обласні медичні заклади ІІІ рівня для надання спеціалізованої допомоги потребують додаткового фінансування в обсязі 80 мільйонів гривень. Відсутність фінансування унеможливлює належного лікування хворих, особливо пацієнтів зі складним перебігом коронавірусної інфекції, яка потребує дороговартісної та тривалої терапії лікарськими засобами та кисневої підтримки. У зв’язку з цим, ми, депутати Львівської обласної ради, просимо Вас вжити термінових заходів реагування щодо виділення додаткових коштів закладам охорони здоров’я області коштів для лікування хворих на COVID-19», - йдеться у зверненні.

Зокрема, мова йде про комунальні заклади, які надають допомогу пацієнтам з ознаками гострого респіраторного захворювання, спричиненого COVID-19, а саме КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи», КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» та КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня».

Як повідомлялося, на попередній сесії, яка відбулася 22 вересня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин заявив, що Львівщина за 6 місяців не отримувала жодних коштів з «антиковідного» фонду. «Ми підтримуємо наші медичні установи за рахунок обласного бюджету, але наші можливості обмежені», - зазначив Ганущин.

На Львівщині підтверджено 20085 випадків інфікування коронавірусом, з них 560 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1452 ПЛР-тести. Відтак, 169 — позитивні.

Допомогу хворим на коронавірус надають 19 лікарень області. В стаціонарах знаходиться 1261 хворий. 90 людей перебувають на лікуванні у відділенні реанімації. 30 - на ШВЛ. За попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 120 людей. Скеровано на самоізоляцію 210.