Жодна область в Україні не готова пом'якшити карантин - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (385,4 на 100 тис. осіб), Хмельницькій (369), Житомирській (350,4) областях.
Натомість найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів - у Кіровоградській (86,4), Вінницькій (115,6) та Херсонській (128,9) областях.
У Києві цей показник становить 229,2, а середній по Україні - 223,2 на 100 тис. населення.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50% протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 355 601 випадок зараження коронавірусом, з них 6 677 за добу.