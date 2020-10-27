В Україні до кінця року планують робити до 75 тисяч ПЛР-тестів на добу

До кінця року в Україні на добу мають робити до 75 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день ми дійшли вже майже до 40 тисяч тестувань. Згідно наших можливостей, згідно того плану, який у нас є, на середину листопада ми повинні вийти на 50 тисяч тестувань на добу. Далі до 75 тисяч тестувань до кінця року", - сказав Степанов.

Він зазначив, що для створення ПЛР-лабораторії потрібне приміщення, обладнання і навчені люди. За його словами, для дослідження ПЛР-тестів потрібні такі навички, які є тільки у спеціалістів. "Ми паралельно навчаємо людей, закуповуємо обладнання, і відповідно збільшуємо кількість тестувань", - сказав Степанов.

Він додав, що за попередню добу загалом було здійснено 56 710 тестувань на коронавірус, із них 33 361 методом ПЛР, а також 23 349 досліджень методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601-го.