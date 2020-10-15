До «червоної» карантинної зони потрапили дев’ять обласних центрів

До червоного рівня епідемічної небезпеки за результатами засідання Держкомісії ТЕБ та НС потрапило 9 обласних центрів.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“До червоного рівня епідемічної небезпеки за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, на яку були запрошені голови ОДА, а також мер, віднесено 68 адміністративно-територіальних одиниць в 15 областях, у тому числі 9 обласних центрів: Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєверодонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль”, - сказав Ляшко.

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Він додав, що в Сумах рівень захворюваності на 100 тисяч населення наближається до 1000 - наразі він становить 954 на 100 тис. населення.

Водночас рівень захворюваності в Івано-Франківську та Тернополі, за його словами, знаходиться на межі, близькій до помаранчевої зони, тому за умови дотримання протиепідемічних заходів ці міста можуть повернутися на помаранчевий рівень.

У Луганській області в 15 адміністративно-територіальних одиницях показник заповненості ліжок в COVID-лікарнях 5 днів поспіль перевищує 75%, тому регіон також віднесено до червоного рівня епіднебезпеки.

Щодо обмежень, які діятимуть у червоних зонах, за словами Ляшка, в більшості адміністративно-територіальних одиниць, за спільним рішенням Держкомісії ТЕБ та НС та місцевих органів влади не буде зупинятися громадський транспорт, в окремих регіонах дитячі садочки працюватимуть, а також не будуть закриватися заклади торгівлі.

Ляшко зазначив, що кількість адміністративно-територіальних одиниць, які залишаються в зеленій зоні, стрімко зменшується . Так, за рішенням Держкомісії ТЕБ та НС 15 жовтня їх 54, тиждень тому зелених зон було 158, місяць тому зелений рівень епіднебезпеки був у 282 адміністративно-територіальних одиницях.

Наразі у всіх областях, крім Кіровоградської, необхідно введення додаткових протиепідемічних обмежень.

Ляшко нагадав, що останнім рішенням Кабінету Міністрів було знижено поріг для переведення адміністративно-територіальних одиниць до червоного рівня - 320 осіб на 100 тисяч населення, до цього показника відносять не тільки підтверджені випадки COVID-19, а й підозри на коронавірусну хворобу.

В Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.