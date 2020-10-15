На Рівненщині хворих з коронавірусом приймають вже 12 лікарень
Про це передає Укрінформ зі посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.
«Хворих на коронавірус приймають 12 лікарень Рівненщини. На сьогодні у медзакладах перебуває близько пів тисячі людей із діагнозом COVID-19 та з підозрою на хворобу, з яких 149 – у важкому стані, 40 - в реанімації. Семеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заповненість ліжок хворими з COVID-19 у цих лікарнях – понад 59%.
Найбільше хворих із Covid-19 та підозрою на хворобу перебуває у Рівненській міській лікарні №1 – понад півтори сотні.
З вівторка до мережі закладів охорони здоров’я, що лікують COVID-пацієнтів, також включено Острозьку ЦРЛ. Управлінням охорони здоров'я ОДА відправлено звернення до МОЗ із проханням відкрити Радивилівську та Млинівську ЦРЛ, а також медичну частину у місті Вараш для збільшення ліжкового фонду.
Від початку пандемії до медзакладів Рівненщини було госпіталізовано 3719 пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Як повідомляло агентство, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.