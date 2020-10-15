У Києві вже розгорнули 2800 COVID-ліжок

У Києві вже розгорнули 2800 ліжок для хворих на коронавірус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Місто зробило і робить все можливе, щоб медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми поступово збільшуємо кількість ліжок у комунальних медзакладах для прийому хворих на COVID-19. Виділяємо додаткові кошти медичним закладам. Уже розгорнули майже 2800 ліжок у 22 столичних лікарнях. Але кількість хворих, яким потрібна госпіталізація, збільшується. А ресурс ліжкомісць міста має межі", - сказав Кличко.

За його словами, при цьому державні, відомчі медзаклади та заклади Академії медичних наук, маючи загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал, не приймають хворих на коронавірус киян.

"Уряд, звичайно, може рекомендувати Києву та іншим містам, які обмеження їм запроваджувати. І перекласти весь тягар боротьби з пандемією на місцеву владу. Але в цій ситуації не можна ділити лікарні на комунальні й державні, якщо вони знаходяться в одному місті. Бо йдеться про здоров’я і життя людей. Стадіони, госпіталі – це не краще за обладнані лікарні з кваліфікованим персоналом", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.