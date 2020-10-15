У Києві за добу — 445 випадків коронавірусу

У Києві станом на 15 жовтня підтверджено 28 957 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 445.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Коронавірус за минулу добу у Києві підтвердили у 445 людей. 17 випадків летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті померло 535 людей. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус в столиці вже 28 957", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли, - 252 жінки віком від 18 до 89 років та 18 дівчаток від чотирьох до 17 років, а також 159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв і 16 хлопчиків від двох років до 17.

За словами мера, захворіли 16 медиків.

Кличко додав, що до лікарень столиці госпіталізували 56 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 10 286 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 106, у Солом’янському – 67 та в Оболонському районі – 52 випадка", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.