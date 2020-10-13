У Києві розгорнули понад 2,7 тисячі ліжок для хворих на COVID-19

Для лікування хворих на коронавірусну хворобу в Києві розгорнули 2730 ліжок у 22 столичних лікарнях.

Про це сказав київський міський голова Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо також збільшувати і кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у столичних комунальних медзакладах. І робимо все, аби забезпечити лікарні і медиків усім необхідним. Ми розгорнули вже понад 2730 ліжок у 22 столичних лікарнях. Із них 17 лікарень вже приймають та лікують пацієнтів з вірусом. Інші – завершують облаштування відділень для прийому таких хворих», - сказав Кличко.

Також, як зазначив Кличко, у Києві найвищий показник тестування на коронавірус по Україні, він становить 301 тест на 100 тисяч мешканців.

"Київ, у ситуації такого розповсюдження вірусу, продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці – найвищий в Україні і становить сьогодні 301 тест на 100 тисяч мешканців", - сказав мер Києва.

Він зазначив, що загалом у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 150,5 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл - зробили майже 27 тисяч тестів.

За його словами, досліджують зразки також у приватних та державних клініках Києва.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 28 090 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, із яких за минулу добу – 397.

В Україні упродовж минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість - 270 587.