У Києві за добу - 397 випадків коронавірусу, 10 хворих померли

У Києві станом на 13 жовтня 28 090 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 397.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих у Києві збільшилося на 397 людей. 10 випадків летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті померли 497 людей. Підтверджених випадків коронавірусу в столиці вже 28 090", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли, - 214 жінок віком від 20 до 88 років та 17 дівчаток від двох місяців до 17 років. А також 157 чоловіків віком від 18 до 84 років, та 9 хлопчиків від семи років до 16. Захворіли також 23 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 людей. Загалом коронавірус подолав 9 961 мешканець Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 86, у Деснянському – 81, у Дніпровському районі – 57 випадків», - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні упродовж минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість - 270 587.