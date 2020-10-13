Антитіла до коронавірусу зберігаються чотири місяці - вчені

Антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19), зберігаються чотири місяці, а при повторному інфікуванні хвороба може проходити важче.

Такого висновку дійшли дослідники фінського Відомства охорони здоров'я і соціального розвитку THL і міста Гельсінкі, повідомляє Укрінформ з посиланням на Yle.

За словами керівника дослідження Меріт Мелін, отримані результати підтверджують інформацію про те, що антитіла і можливий імунітет, викликані звичайною інфекцією, зберігаються як мінімум протягом чотирьох місяців.

Зазначається, що вчені вивчили дані 39 сімей, в яких були зафіксовані випадки коронавірусу.

Практично у всіх інфікованих протягом першого місяця зараження вироблялися антитіла, які були виявлені і через чотири місяці.

Сама коронавірусна інфекція також може повторитися, а симптоми можуть бути серйознішими.

Вчені також наголошують, що необхідні подальші дослідження для точнішого визначення тривалості імунітету. Крім того, потрібно з'ясувати, чому при повторному інфікуванні з'являються серйозніші симптоми.

Однак дослідники зазначають, що в світлі наявних зараз даних випадки повторного інфікування зустрічаються рідко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстровано 38 040 148 випадків коронавірусу, зокрема 1 085 373 летальні випадки і 28 602 858 випадків одужання.