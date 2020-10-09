У Києві на карантин закрили університет Шевченка, п'ять шкіл і два дитсадки
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.
"У столиці закрито на карантин п'ять шкіл через випадки захворювання серед учителів. Три школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна - у Подільському", - сказав Кличко.
Також, за його словами, збільшилась кількість класів, відправлених на самоізоляцію через хворобу учнів. Так, сьогодні на дистанційному навчанні загалом 501 клас у 173 школах.
Він підкреслив, що всього хворих на коронавірус школярів у Києві – 454, хворіють 349 педагогів.
"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Тимчасово закриті 62 групи у 53-ох дитячих садках. Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках - понад 57%", - розповів Кличко.
Крім цього, через спалах коронавірусу, на дистанційне навчання повністю перевели Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
"Відповідний наказ підписав ректор закладу. Карантин в університеті триватиме до 23 жовтня", - повідомив Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві 26 463 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу додалося 567.