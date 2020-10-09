У Києві на карантин закрили університет Шевченка, п'ять шкіл і два дитсадки

У Києві на карантин закрили п'ять шкіл, два дитячі садки та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"У столиці закрито на карантин п'ять шкіл через випадки захворювання серед учителів. Три школи у Печерському районі, одна в Оболонському і одна - у Подільському", - сказав Кличко.

Також, за його словами, збільшилась кількість класів, відправлених на самоізоляцію через хворобу учнів. Так, сьогодні на дистанційному навчанні загалом 501 клас у 173 школах.

Він підкреслив, що всього хворих на коронавірус школярів у Києві – 454, хворіють 349 педагогів.

"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Тимчасово закриті 62 групи у 53-ох дитячих садках. Два садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках - понад 57%", - розповів Кличко.

Крім цього, через спалах коронавірусу, на дистанційне навчання повністю перевели Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

"Відповідний наказ підписав ректор закладу. Карантин в університеті триватиме до 23 жовтня", - повідомив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві 26 463 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за добу додалося 567.