У Києві - 567 нових хворих з коронавірусом, 10 людей померли

У Києві вже 26 463 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 567.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У столиці вперше така кількість хворих за добу - 567 людей захворіли, 10 випадків летальних", - сказав Кличко.

За його словами, всього від коронавірусу в Києві померли 463 людини.

Серед тих, хто захворів, 330 жінок віком від 18 до 95 років і 11 дівчаток від шести до 17 років, а також 202 чоловіки віком від 19 до 83 років і 24 хлопчики від одного року до 17. Захворіли також 29 медиків.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 115, Оболонському – 83, Дніпровському районі – 69 випадків", - зазначив мер.

Він додав, що одужали за минулу добу 295 людей. Всього коронавірус подолали 9 411 мешканців Києва.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.