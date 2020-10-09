На Київщині за добу - 201 випадок коронавірусу, вісім людей померли

В Київській області підтверджено вже 10691 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 891 дитини та у 1139 медичних працівників.

За добу зафіксовано 201 випадок.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

«За добу маємо 201 новий випадок захворювання на коронавірус, з яких 18 – це діти. Збільшилася за тиждень і кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги до пацієнтів, хворих на коронавірус або з підозрою на цю хворобу, – з 60 до 117 на добу. Хвороба наступає, бережіть себе та рідних, користуйтеся масками та антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції», - підкреслив голова КОДА.

Згідно з даними центру, захворіли 18 дітей віком від 1 до 17 років. З них 17 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 184 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням). За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1379 хворих, на амбулаторному лікуванні – 9312 осіб. Одужало всього 6293 особи, з них 517 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 71 особа, з них 5 дітей. Всього за період епідемії у Київській області помер 221 хворий з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про вісім летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли четверо чоловіків, віком 62 роки (м. Біла Церква), 66 років (с. Черкас Білоцерківського району), 71 рік (м. Обухів), 79 років (м. Васильків) та чотири жінки, віком 60 років (с. Войтове Згурівського району), 64 роки (с. Хохітва Богуславського району), 82 роки (с. Завадівка Володарського району), 83 роки (м. Бровари). За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 14487 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 255 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 25669 контактними особами.

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Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 250 538.