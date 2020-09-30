Немчінов закликає місцеву владу думати спочатку про карантин, а потім про вибори

Міністр Кабінету Міністрів закликав місцеву владу відповідальніше ставитися до дотримання карантинних обмежень через черговий рекорд нових захворювань на коронавірус.

Він нагадав, що місцева влада несе повну відповідальність за порушення умов карантину на своїй території. Про це Немчінов написав у Телеграмі.

"Сьогодні ми мали черговий антирекорд нових захворювань на “ковід”. Їх кількість перевищила 4 тисячі інфікувань за добу... В цьому році було би правильно обійтись без проведення, наприклад, масових святкувань дня міста. Але, на жаль, деякі місцеві очільники бачать своїм головним завданням виключно агітацію й піар перед виборами. Тому й знехтували рантинними обмеженнями, влаштувавши масові святкування. В результаті, маємо стійке зростання кількості інфікувань саме там, де місцева влада думає лише про вибори, та ігнорує потребу слідкувати за тим, чи дотримуються карантинних обмежень на їх території. Тому варто нагадати, що місцева влада несе повну відповідальність за порушення умов карантину на своїй території", - зазначив Немчінов.

За його словами, мери міст, депутати місцевих рад, усі представники влади на місцях повинні роз’яснювати людям, в чому полягає небезпека коронавірусу, чому потрібні карантинні обмеження.

"Місцева влада в Україні повинна діяти більш відповідально й нарешті усвідомити, що подолання загрози коронавірусу є спільним завданням для всіх органів влади – в тому числі й для місцевої влади. Дотримуйтесь соціальної дистанції, носіть маски, користуйтесь антисептиками та не хворійте!", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 вересня лабораторно підтверджено 208 959 випадків зараження коронавірусом, з них за добу - 4 027.