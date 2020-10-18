У Києві за добу - 453 випадки зараження коронавірусом, 13 хворих померли

У Києві минулої доби коронавірусну хворобу виявили у ще 453 осіб, 13 хворих померли.

Як передає Укрінформ, про це поінформував Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

Зазначається, що на сьогодні в столиці вже 30 463 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

“Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 453 людей. 13 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 582 киян”, - ідеться в повідомленні.

Із тих, хто захворів за минулу добу, 250 жінок віком від 24 до 89 років, 175 чоловіків віком від 18 до 82 рокiв, 15 дівчаток від 2 до 16 років та 13 хлопчиків від 1 до 17 років.

Окрім того, захворів на коронавірусну хворобу 21 медик.

До лікарень столиці потрапили 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому повідомляється, що одужали за минулу добу 35 людей, а всього коронавірус подолали 10 696 жителів Києва.

Упродовж минулої доби найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 115, в Дніпровському - 58 та в Оболонському районі — 53 випадки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 жовтня лабораторно підтверджено 298 872 випадків COVID-19, з них за добу – 5 231.