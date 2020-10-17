Нові експрес-тести можуть з’явитися в Україні наступного тижня - Ляшко

В Україні наступного тижня можуть з’явитися нові експрес-тести на COVID-19, що показують результати за 15-30 хвилин.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Додатково до тестувань методом ПЛР зараз з’явилися нові експрес-тести на антиген. Вони визнані ВООЗ і рекомендовані для застосування при масовому тестуванні. Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом, на наступному тижні в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовні для людей, можуть тестуватися сімейним лікарем, мобільною бригадою. При госпіталізації хворого до лікарні лікар відразу може зробити тест, бо його тривалість – 15-30 хв і без спеціальних лабораторних умов», – сказав Ляшко.

Він додав, що достовірність цих тестів така ж, як і в тесту ПЛР.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зареєстровано рекордну кількість нових випадків коронавірусу - 6410.

На початку жовтня Євросоюз схвалив використання експрес-тестів на коронавірус, які можуть дати результати за 15 хвилин і коштують в роздріб близько 20 доларів (565 гривень).

Схвалений тест базується на визначенні вірусних білків антигенів і менш точний, ніж поширене зараз ПЛР-тестування. За твердженням розробників, він визначає захворювання на COVID-19 у 93,5 відсотках випадків, а його відсутність – в 99,3 відсотках.