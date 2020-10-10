На Буковині за добу госпіталізували 93 хворих з COVID-19 - найбільше з початку епідемії

Протягом минулої доби в Чернівецькій області виявлено 182 випадки інфікування коронавірусом, до лікарень потрапили 93 особи з COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Фейсбуку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

«У лікарнях області через коронавірус зараз перебувають 656 буковинців. За останній тиждень щодоби госпіталізували від 70 до 90 недужих, а сьогодні їх було найбільше від початку епідемії – 93 особи», - написав Осачук.

Загалом, за його інформацією, за минулу добу на Буковині підтверджено 182 випадки COVID-19, загалом від початку епідемії - 16 319.

Осачук додав, що ліжка у лікарнях ще є, як і є змога розгортати і додаткові, однак потужності системи охорони здоров’я не безмежні.

«Вичерпні і сили лікарів. Тому прошу – не нехтуйте протиепідемічними нормами. Залишайтеся здоровими і допоможіть таким чином медикам боротися із COVID-19», - зазначив очільник області.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби виявили 5728 випадків зараження коронавірусом, загалом від початку епідемії - 256 266.