У МОЗ пояснили, як можна перервати самоізоляцію

Для завершення самоізоляції пацієнт може самостійно здати ПЛР-тест на 8-ий день.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо людина перебуває на самоізоляції і закінчуються 14 днів самоізоляції, то їй не потрібно здавати тест ПЛР, якщо немає симптомів коронавірусної хвороби. Це стосується всіх без винятку, в тому числі і дітей, які зараз із класами перебувають на самоізоляції. Окрім того,.. на 8-ий день людина може самостійно здати тест ПЛР, щоб перервати самоізоляцію, - це середній термін інкубаційного періоду. Але це вона робить за власний кошт”, - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що в Україні існує чіткий алгоритм тестування на коронавірус. Згідно з ним, громадянин, який має симптоми ГРВІ, мусить повідомити про це свого сімейного лікаря. Той, залежно від стану пацієнта та симптомів, має викликати мобільну бригаду для взяття зразків на тестування ПЛР. Залежно від результату та стану пацієнта його або госпіталізують, або він перебуватиме вдома, на амбулаторному лікуванні із супроводом сімейного лікаря.

Водночас ПЛР-тестування проводиться всім пацієнтам, які були госпіталізовані з діагнозом "пневмонія", зауважив керівник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я оновило стандарт надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Серед змін, зокрема, вимога при плановій госпіталізації проводити тестування методом ІФА заміст ПЛР.