В Україні посилюють контроль за дотриманням карантину - Степанов

В Україні посилюють контроль та нагляд за дотриманням протиепідемічних заходів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за підсумками засідання уряду 13 жовтня.

"Це посилення контролю над самоізоляцією з залученням Нацполіції, посилення контролю над дотриманням протиепідемічних заходів в сфері обслуговування, це наші ринки, ресторани і інші громадські місця. І посилення контролю над дотриманням правил перевезень додаткового транспорту органами місцевого самоврядування", - сказав Степанов.

Він зазначив, що саме на органи місцевого самоврядування покладений обов'язок контролю за карантинними заходами.

Як повідомлялося раніше, уряд продовжив дію адаптивного карантину до кінця року.

В Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.