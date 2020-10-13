В Україні посилюють контроль за дотриманням карантину - Степанов
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу за підсумками засідання уряду 13 жовтня.
"Це посилення контролю над самоізоляцією з залученням Нацполіції, посилення контролю над дотриманням протиепідемічних заходів в сфері обслуговування, це наші ринки, ресторани і інші громадські місця. І посилення контролю над дотриманням правил перевезень додаткового транспорту органами місцевого самоврядування", - сказав Степанов.
Він зазначив, що саме на органи місцевого самоврядування покладений обов'язок контролю за карантинними заходами.
Як повідомлялося раніше, уряд продовжив дію адаптивного карантину до кінця року.
В Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.