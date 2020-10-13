Кабмін рекомендує вишам піти на «дистанційку», а школам - на канікули

Кабінет Міністрів рекомендує закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти перейти на дистанційне навчання до 15 листопада.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада", - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд також підтримує рекомендації закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня, після закінчення яких можливе переведення на дистанційне навчання.

"Також під час канікул відбудуться вибори, коли ми мали відправити дітей додому, оскільки працюватимуть дільничі виборчі комісії в закладах середньої освіти, і це становить значну загрозу для учнів та вчителів", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, уряд продовжив дію адаптивного карантину до кінця цього року.

Шмигаль повідомляв, що Кабінет Міністрів внесе підготовлені Міністерством охорони здоров’я та Міністерством освіти і науки доповнення до постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641", які дозволять 15 жовтня школам розпочати канікули, а вишам перейти на дистанційну форму навчання.

Увечері 12 жовтня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийняте рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня 2020 року канікули, у наступний період - можливий перехід на дистанційну і змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Також рекомендовано закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (окрім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, здобувачів освіти, які поєднують навчання з роботою).

В Україні протягом минулої доби, 12 жовтня, виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.