У Києві за добу - 291 новий випадок коронавірусу, вісім людей померли
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.
"За минулу добу в Києві виявили 291 хворого на коронавірус. Вісім людей померли. Всього коронавірус забрав життя 304 киян", - сказав він.
Захворіли: 151 жінка віком від 18 до 89 років, 119 чоловіків віком від 18 до 91 року та 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.
Захворіли також 9 медиків.
До лікарень столиці потрапили 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
За його словами, одужала за минулу добу 141 людина. Всього коронавірус подолали 5 742 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 61, у Дніпровському районі – 40. А також 39 випадків в Дарницькому районі.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 нових випадків зараження коронавірусом.