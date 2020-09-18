Київ може розгорнути до 11 тисяч ліжок для хворих на COVID-19

У разі гострої потреби столиця може розгорнути близько 11 тис. ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі «Українського радіо», повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми робимо все можливе, аби в разі потреби можна було забезпечити лікування всіх, хто його потребуватиме. Місто може в разі гострої потреби розгорнути до 11 тис. ліжок для лікування хворих на COVID-19. Також ми розглядаємо можливість залучати відомчі лікарні», – повідомив Кличко.

Він також зазначив, що сьогодні в лікарнях столиці перебувають понад 600 пацієнтів, хворих на COVID-19. Але кількість тих, хто потребує госпіталізації, стрімко зростає.

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За його словами, сьогодні головне – не допустити інфекційного вибуху. Коли медична система може не впоратися з великою кількістю хворих.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом.