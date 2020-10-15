Чернівці та Харків «почервоніли»: в ОДА повідомляють про оновлені карантинні зони

Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про віднесення обласних центрів і низки районів Чернівецької та Харківської областей до червоної зони епідемічної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомили пресслужба Чернівецької ОДА та очільник Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

«Сьогодні, 15 жовтня, Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про нове епідемічне зонування Чернівецької області: червона зона – місто Чернівці, місто Новодністровськ, Кельменецький та Кіцманський райони», - повідомили в Чернівецькій ОДА.

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Щодо Харківщини, то, за словами Кучера, тут до червоної зони віднесено Харків, Люботин, а також Богодухівський, Лозівський і Первомайський райони.

Зазначається, що нове епідемічне зонування почне діяти з 00 годин 19 жовтня. Епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Уряд наразі не повідомляв про перегляд рівнів епідемічної небезпеки.