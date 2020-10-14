Кабмін оприлюднив постанову про продовження карантину

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову № 956 про продовження адаптивного карантину до кінця року та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідний документ на сайті Урядового порталу .

Зокрема, подовжується адаптивний карантин до 31 грудня, змінено правила щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях: у зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи загалом не більше 50 людей за умови дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та маскового режиму, у «жовтій» - не більше 30 людей, у «помаранчевій» - не більше 20. Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів, окрім міжнародних змагань за окремим погодженням МОЗ.

Також забороняється робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Окрім цього, уряд за рішенням Державної комісії ТЕБ та НС рекомендує закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Національній поліції, Міністерству охорони здоров’я разом з державними установами Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю та за участю органів місцевого самоврядування доручається забезпечити контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженим випадком COVID-19 та контактними особами, які перебувають на самоізоляції.

Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів закладами дошкільної освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадків COVID-19, з них за добу – 5 590.