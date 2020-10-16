У «червоних» зонах Рівненщини транспорт працюватиме попри карантин

Попри запровадження з понеділка, 19 жовтня «червоних» зон у трьох містах та двох районах Рівненщини, там не вводитимуть жорсткі епідемічні заходи.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«З понеділка, 19 жовтня, почне діяти нове епідемічне зонування. До «червоної» зони потрапили міста Дубно, Вараш, Острог, а також Здолбунівський та Костопільський райони. Саме на цих територіях останніми тижнями фіксують суттєве зростання захворювання на COVID-19. Водночас, у «червоних» зонах дозволено роботу пасажирського транспорту, здійснюватиметься висадка та посадка пасажирів, а також працюватимуть заклади торговельного та побутового обслуговування», - йдеться у повідомленні.

У згаданих населених пунктах та районах забороняють навчання у закладах освіти, у тому числі школах, дитсадках та училищах, відвідування закладів культури та кінотеатрів, барів, кафе, ресторанів і торгово-розважальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Кабміну 13 жовтня було внесено зміни до Постанови, яка регламентує умови карантину на території України. Зокрема, було внесено додаткові зміни до критеріїв відповідності «червоному» рівню епідемічної небезпеки. За новими правилами, райони можуть потрапити на «червоний рівень» за показником інцидентності. Це показник щодо захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Наразі він змінений і встановлений на рівні 320 на 100 тисяч населення.

На Рівненщині за минулу добу зареєстровано 212 випадків захворювання на коронавірус. На сьогодні 572 людей із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях Рівненщини, з яких 136 – у тяжкому стані, 54 - в реанімації. Семеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів. Заповненість ліжок хворими з COVID-19 у лікарнях першої хвилі – 61,9 %.

Загалом в області зареєстровано 15 398 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 196 летальних випадків, спричинені COVID-19.

В Україні за добу зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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