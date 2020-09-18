В Україні відтепер після самоізоляції не потрібен ПЛР-тест

Міністерство охорони здоров’я оновило протокол та стандарт лікування COVID-19, зокрема визначило, що люди, які перебували на самоізоляції 14 днів, у разі відсутності симптомів ГРВІ не повинні робити ПЛР-тест.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це та інші зміни на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Я підписав наказ щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при COVID-19. ... Зараз ми внесли зміни — якщо людина перебувала 14 днів на самоізоляції, і в неї немає жодного симптому коронавірусної хвороби, їй не потрібно робити, відповідно, тест. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, ПЛР-тест робити не потрібно, виключно в одному випадку - якщо є ознаки ГРВІ. В такому випадку лікар може призначити ПЛР-тест", - сказав Степанов.

Він додав, якщо у людини немає ані симптомів COVID-19, ані ознак ГРВІ, призначається ІФА-тестування.

За його словами, у стандарті визначено порядок госпіталізації, при яких станах, як і кому проводиться тестування, в який спосіб. Враховані рекомендації західних фахівців, ВООЗ, а також український досвід лікування COVID-19.

Також Степанов повідомив, що МОЗ 17 вересня оновило протокол лікування COVID-19, зокрема було розширено схеми використання тих чи інших лікарських засобів.

Так, за словами Степанова, основними змінами в протоколі стало розширення використання глюкокортикоїдів і в який спосіб їх використовувати, визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії, доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії, вторинної бактеріальної, ко-їнфекції пацієнтів з COVID-19. Також конкретизовано показання для призначення такого лікарського засобу, як "Тоцилізумаб".

Загалом, за словами Степанова, в оновленому протоколі враховуються повністю всі підходи до медикаментозної терапії та кисневої підтримки хворих на COVID-19.

Степанов також наголосив, що призначення лікарських засобів здійснюється виключно з урахуванням індивідуального перебігу хвороби у пацієнта, а також що протокол лікування COVID-19 призначений виключно для медичних працівників, а не для використання пересічними українцями.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом, загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 169 472 осіб. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 68 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 468 летальних випадків. Водночас одужали за добу 1 573 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 75 486 осіб.