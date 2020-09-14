Охочі виїхати за кордон українці отримали онлайн-помічника

Інформаційну сторінку для українських мандрівників, які планують подорожі за кордон, створили в мережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму в фейсбуці

«Сьогодні VISIT Ukraine запустила інформресурс для українців, які виїжджають за кордон», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сайті наявна актуальна інформація щодо 195 країн світу за такими критеріями:

режим тимчасового в'їзду – дозволений, заборонений або з певними обмеженнями;

режим транзитного перетину – умови, терміни;

особливості щодо країни – інформація, яку важливо знати перед тим, як перетнути кордон (правила перебування, необхідність проходження ПЛР-тестування та самоізоляції, відкриті пропускні пункти тощо);

візова політика країн для громадян України;

контакти посольств, консульських служб і представництв України в іноземній державі.

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Усі дані на ресурсі – виключно з офіційних джерел, оновлюються щодня та викладаються трьома мовами: українською, англійською та російською. Зручність пошуку будь-якої країни світу на сайті – пріоритетний блок, зокрема мобільна версія також вдосконалена та адаптована під швидкий та зрозумілий пошук для людини.

Деталі за посиланням.

Нагадаємо, що наприкінці червня таку інформаційну сторінку зробили для іноземних туристів, що планують візит до України.